Il miracolo è avvenuto:il sangue di San Gennaro si è sciolto

Nella giornata di ieri 2 Maggio, alle ore 17:18, il sangue di San Gennaro si è sciolto. La liquefazione è avvenuta al terzo tentativo dopo che i primi due non erano andati a buon fine. La peculiarità di tale reliquia risiede nel fatto che tre volte l’anno la sostanza da solida diventa liquida. Questo fenomeno più esattamente accade il 16 Dicembre, il sabato precedente la prima domenica di Maggio e il 17 Settembre, in occasione della festa del Santo Patrono di Napoli. Dopo l’ultimo tentativo non concretizzatosi nella serata di sabato un’ondata di scetticismo aveva travolto la città partenopea;poi però l’atteso evento.

La notizia è stata annunciata da Don Romano sul proprio profilo Facebook e ad essa hanno fatto seguito commoventi messaggi di speranza da parte di tantissimi fedeli, i quali si augurano che tale miracolo sia preludio di avvenimenti futuri favorevoli. Ancora una volta dunque San Gennaro, dopo aver tenuto tutti col fiato sospeso, non ha deluso le aspettative del popolo napoletano e di tutti coloro che lo venerano nel resto del mondo.