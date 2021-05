Il mondo dell’autismo protesta contro le decisioni assunte della Regione

Prevista per domani, martedì 11 maggio una manifestazione alla Regione Campania. L’appuntamento è alle alle ore 10,30 presso il centro direzionale. Motivo della manifestazione l’infausta quanto assurda delibera 131 del 31 marzo 2021, secondo la quale, senza alcuna cognizione di causa, ma solo applicando lo scorrere degli anni avendo preventivamente fatto vari scaglioni, molti ragazzi che facevano 15/20 ore settimanali di ABA si ritroveranno a farne 4 settimanali. Poi hanno affrontato il tema della transizione, senza normarla e regolamentarla, nel senso che avrebbero dovuto stabilire i parametri di erogazione, (coop, centri o altro), decidere le figure professionali, le location adatte per la realizzazione ed in fine piccolo dettaglio la copertura economica.

Ci sarà quindi una manifestazione senza precedenti, scenderanno in campo genitori di ragazzi autistici, i ragazzi, gli operatori, le associazioni e le cooperative erogatrici del servizio; saranno presenti anche con il coordinamento CampaniAut201, un coordinamento di famiglie ed enti del terzo settore, che raggruppa circa 30 compagini di tutte le province campane. Ovviamente tutto autorizzato dalla Questura nel rispetto delle norme anticovid.

La cosa ingiusta è che viene penalizzata la provincia di Caserta, da 5 anni da tutti decantata per esercizio di buone prassi sull’erogazione dell’ABA. Ecco che con questa delibera invece di aumentare la qualità in tutte le province, per livellare il tutto a livello regionale hanno deciso di abbassare quella di Caserta.