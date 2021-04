Il Monopoli non sfrutta l’ occasione di avvicinare la Casertana

Ieri pomeriggio se giocato il recupero della sfida tra Foggia e Monopoli, vittoria per la squadra di casa che continua a difendere la propria posizione in classifica. Sconfitta invece molto pesante per i pugliesi che con una vittoria avrebbero potuto mettere a -1 la Casertana. Quando mancano ormai due giornate alla fine della stagione e molto difficile che i pugliesi riusciranno a superare la Casertana, tra altro i falchetti avendo vinto la doppia sfida arriverebbero ai playoff anche in caso di parità di punti. Ieri si è giocata anche Catanzaro-Juve Stabia con la vittoria della squadra di casa.