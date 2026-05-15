Piazza Carlo di Borbone, la gestione passa alla Reggia: al via il “Progetto Speciale Caserta”

Caserta. La gestione di Piazza Carlo di Borbone passa ufficialmente alla Reggia di Caserta grazie al “Progetto Speciale Caserta”, accordo siglato tra Agenzia del Demanio, Comune, Museo della Reggia e Ministero della Cultura. L’intesa, valida per un anno e rinnovabile, punta a restituire valore culturale e identitario all’area davanti al Palazzo Reale.

L’obiettivo è trasformare la piazza in uno spazio dedicato non solo al passaggio urbano, ma anche ad accoglienza, eventi e socialità, seguendo l’idea originaria di Luigi Vanvitelli. La Reggia coordinerà interventi di manutenzione, cura del verde, miglioramento del decoro e iniziative culturali compatibili con il valore storico del luogo.

Tra i primi interventi previsti ci saranno il completamento dell’illuminazione della facciata del Palazzo Reale, la sistemazione dell’impianto di irrigazione e uno studio dei sottoservizi.

Inoltre sarà avviato un concorso internazionale di idee per ripensare il futuro della piazza.

Secondo le istituzioni coinvolte, il progetto rappresenta un importante passo per la rigenerazione urbana e culturale della città.

“Questo accordo rappresenta un passo importante nell’ambito del processo di valorizzazione di Piazza Carlo di Borbone. In questo momento, viste anche le difficoltà amministrative e finanziarie, si tratta della soluzione migliore. In tal modo, si continuerà a garantire alla cittadinanza la piena fruibilità della piazza, con la possibilità di organizzare eventi culturali, anche spettacoli, capaci di attrarre in città un numero importante di visitatori, assicurando un’occasione di crescita economica per il territorio” – la dichiarazione della Commissaria Straordinaria.

La Reggia di Caserta conferma così il proprio ruolo centrale come punto di riferimento culturale e motore di sviluppo per il territorio.