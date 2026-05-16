L’I.C.“Aldo Moro” protagonista alla IV edizione del festival Aule Armoniche e Musica di Insiemi di Paestum.

Una rappresentanza di cinque musicisti dell’orchestra del percorso musicale dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise ha preso parte alla IV edizione della manifestazione regionale “Aule armoniche – Musica di Insiemi”, evento organizzato dall’USR Campania presso il Next ex Tabacchificio a Paestum (Sa) nei giorni 13-14 e 15 maggio. La manifestazione ha coinvolto nella tre giorni, 31 orchestre verticali territoriali junior, 187 scuole secondarie con percorso musicale, 27 licei artistici ed oltre 300 docenti. I piccoli musicisti dell’Aldo Moro di Marcianise si sono uniti all’orchestra del Liceo Musicale “Terra di Lavoro” di Caserta accompagnati dal coordinatore del percorso musicale ovvero il M° Domenico Birnardo, docente di Tromba presso la scuola di Via Tagliamento che ha preparato sapientemente gli allievi con i colleghi Francesco Saverio Di Lillo per il clarinetto, Luigi Ciriello per il violino e Venere Carbisiero per il pianoforte. I brani suonati in terra salernitana sono stati “Overjoyed” di Stevie Wonder ed un medley dedicato a Pino Daniele, gli allievi protagonisti del concerto mercoledì mattina sono stati Giacomo Di Lorenzo e Antonio Farro per la Tromba, Chiara Cangiano per il Clarinetto, Desiree Borrelli per il Pianoforte e Rita Rossetti per il Violino. Festival ormai sentito quello di Paestum, che ha radunato oltre 4500 studenti di vario ordine e grado provenienti da tutta la Campania, una vetrina prestigiosa quella a cui hanno preso parte i musicisti della scuola marcianisana che sostiene da sempre iniziative come queste perché punta ad investire nel futuro delle nuove generazioni ed a valorizzare il territorio attraverso la cultura, l’arte e la formazione. Non a caso il percorso musicale e quindi di riflesso l’orchestra sono sempre stati il fiore all’occhiello dell’IC “Aldo Moro”. Il Dirigente Scolastico Prof. Lorenzo de Simone ha voluto con decisione la partecipazione a questa manifestazione sin dalla prima edizione ritenendo giustamente che le esibizioni, le performance artistiche, sono momenti di confronto tra giovani e possono aiutare a socializzare e perché no a produrre talenti ritenendo il tutto un percorso educativo e culturale molto valido.