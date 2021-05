Il Napoli adesso è artefice del proprio destino

Domani sera al “Maradona” scenderanno in campo Napoli-Udinese una sfida molto importante per entrambe le squadre. Per gli azzurri qualche problema di formazione, mancherà ancora Koulibaly con la difesa che dovrebbe essere la stessa di La Spezia.

Gli azzurri dopo i risultati di ieri sono adesso artefici del proprio destino tre vittorie vuol dire ritorno in champions League, anche il calendario sembra venire incontro gli azzurri Udinese e Verona in casa e Fiorentina in trasferta. Occhio però perché Udinese non è ancora matematicamente salva.