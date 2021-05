Il Napoli batte lo Spezia e si avvicina alla champions, sconfitta invece molto pesante per la Lazio contro la Fiorentina

Ieri sono andati di scena i primi quattro anticipi del turno di serie a, Il Napoli si conferma in un grande momento e batte lo Spezia per 1-4. Udinese e Bologna si dividono la posta in palio, mentre l’Inter ne fa 5 alla Sampdoria. Sconfitta invece pesantissima per la Lazio che perde contro la Fiorentina, nonostante la gara da recuperare infatti una vittoria poteva mettere molti più problemi alle altre squadre in corsa per la Champions, la Fiorentina dal canto suo con questa vittoria e ad un passo dalla salvezza