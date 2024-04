Il Napoli Calcio in ritiro a Caserta

Caserta . Il Napoli calcio ha scelto Caserta come sede di ritiro del pre partita contro la Roma che si disputerà’ allo Stadio Maradona , domenica 28 aprile.

Secondo fondati rumors la squadra di De Laurentis avrebbe scelto il Novohotel che si trova all’ uscita dell’ autostrada Caserta Sud.

Come noto la squadra del Presidente De Laurentis in settimana e’ stata oggetto di contestazione da parte dei tifosi . Forse e’ proprio questo il motivo per il quale la società’ ha preferito portare la squadra fuori sede per preparare una partita che ha il sapore di ultima spiaggia per tentare di agguantare una qualificazione alle prossime competizioni europeee.