Il Napoli ci prova ma non basta per battere la capolista

Mentre nel mondo del calcio continua la polemica per la SuperLega, pochi giorni fa,proprio mentre si parlava solo della nuova competizione, si giocava il posticipo di campionato tra Napoli ed Inter. La gara è terminata con il punteggio finale di 1-1, un pareggio che alla fine potrebbe accontentare entrambe le squadre. Il Napoli perché recupera un punto sulla Juventus nella corsa champions( anche se la questione SuperLega potrebbe dare la champions comunque al Napoli), mentre per l’Inter un pari che avvicina lo scudetto. In settimana si tornerà in campo per il turno infrasettimanale, Il Napoli ospiterà la Lazio mentre l’Inter andrà a giocare sul campo dello Spezia.