Domani pomeriggio in quel di Barra tornerà in campo il Napoli femminile, la squadra di casa affronterà la Florentia. Una sfida molto importante per le azzurre alla ricerca di punti per evitare la retrocessione. Per gli ospiti invece non ci sono grande preoccupazioni in classifica visto che ormai sono salve da un bel po. La gara verrà disputata ovviamente a porte chiuse allo stadio Caduti di Brema