Il Napoli si beffa da solo Juve e Milan se ne vanno in champions

Alla fine saranno Juventus e Milan ad andare in champions League, le vittorie contro Bologna e Atalanta e il pari del Napoli regalo alle due squadre del nord la partecipazione alla prossima champions League. Buona notizia anche per la Roma che nonostante il pareggio contro lo Spezia riesce a qualificarsi per la nuova Conference League.

Questi i verdetti della serie a: