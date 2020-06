Il Parcheggio dell’ Amore .Oasi del piacere per tutte le coppie in cerca di intimità

Caserta. E’ attivo dall’ 11 Giugno il primo parcheggio dell’ amore a Caserta. Non stiamo parlando del solito spazio preso d’ assalto dalle coppiette in cerca di intimità . Quello nato in via Vincenzo Monti a San Marco Evangelista infatti è un vero e proprio parcheggio attrezzato con tanto di misure di sicurezza per evitare rapine e il rischio di essere multati. Insomma una vera e propria oasi del piacere dove oltre che consumare la propria passione ci si può’ rilassare .

‘Sexy Stop’, questo è il nome che una coppia di fidanzati, ideatori del progetto, hanno deciso di dare al parcheggio . ” Qualcuno ci ha creduti pazzi – hanno dichiarato-qualcun altro ha pensato che fosse impossibile. Noi non abbiamo mai smesso di crederci e nonostante le tante difficoltà e la diffidenza di tante persone ci siamo riusciti.

Il costo per accedere al parcheggio è di 5 Euro a tempo indeterminato dal lunedi’ al giovedi’ mentre per il venerdi’ -sabato -domenica il prezzo per le coppiette è di 5 euro all’ ora.

