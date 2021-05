Il presidente da il benvenuto a Spalletti:” Insieme faremo grandi cose”

Ora è ufficiale Luciano Spalletti e il nuovo allenatore del Napoli, per il mister ex Inter e Roma è stato finalmente trovato accordo che andrà in vigore dal primo luglio. Tantissima esperienza per lui sia in Italia che lontano dal nostro paese. Non solo i titoli vinti in Russia con lo Zenit ma Luciano è stato un grado prima di portare alle sua prima esperienza l’udinese in champions e poi una volta arrivato a Roma la portata fino ai quarti di finale. Vedendo il curriculum potrebbe essere un grande colpo per il Napoli ma lo sappiamo bene dovrà essere il campo a dare il verdetto finale