Il Procuratore Anti-Mafia Nicola Gratteri a Casertavecchia per l’evento “Un Borgo di libri”

Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, magistrato di fama internazionale, è – come sappiamo – uno dei principali protagonisti della lotta alla mafia odierna.

Stasera è stato protagonista della manifestazione culturale “ Un borgo di libri” che – ogni anno – si tiene nel borgo di Casertavecchia.

Accolto da applausi e cori nel corso della serata ha discusso con Ottavio Ragone, caporedattore de “la Repubblica” di Napoli, sulle mafie ed in particolare di ‘Ndrangheta.

All’interno della Cattedrale del Borgo, gremita di gente in religioso silenzioso, il procuratore ha esposto l’evoluzione delle ndrine calabresi da semplice crimalita regionale a vera e propria holding criminale, con interessi ramificati non solo nel nostro paese ma anche all’estero.

Proprio nel suo ultimo libro “Fuori dai confini” scritto a quattro mani con il giornalista Antonio Nicaso, discorre di come le mafie si siano evolute intessendo interessi sempre più eterogenei: dalle droghe ai profitti nel corso della pandemia del 2020, interessi finanche con la guerra in Ucraina.