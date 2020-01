Il psi Caserta allarga il coordinamento cittadino: insieme a Iannucci ,nominati Antonio De Falco e Gabriella De Franciscis

Caserta. Ieri , lunedì 27 gennaio,si è riunito il direttivo della sezione PSI della città di Caserta.

Alla presenza del consigliere comunale nonché commissario cittadino Gianluca Iannucci e del neo assessore della giunta Marino, Avv. Raffaele Piazza, vi è stata una ricca partecipazione di iscritti sopratutto di giovani e donne.

Si è discusso delle prossime scadenze elettorali, sia regionali che amministrative, della costituzione sia di una commissione di pari opportunità ,sia della federazione giovani socialisti. A tal proposito era presente alla riunione di ieri Guido Alizieri ,consigliere del Forum Giovani al comune di Caserta.

Ma in particolare, la sezione, all’unanimità, su proposta dei rappresentanti amministrativi locali, ha deciso di nominare un coordinamento politico, nelle persone di Gabriella De Franciscis ed Antonio De Falco, che affiancheranno Gianluca Iannucci, nel condurre il partito in questa importante fase.

Il neo coordinamento, sempre in sinergia con la componente amministrativa, sin da subito lavorerà ad iniziative politiche territoriali, aperti anche ad un confronto con le altre forze politiche di centro-sinistra locale. Inoltre si adopererà in stretta collaborazione con la Federazione provinciale PSI, per la composizione delle liste di Partito per le prossime tornate elettorali, che vorranno vedere i Socialisti, protagonisti nella Città capoluogo, così come in tutta la Provincia.

Rendere il PSI una realtà forte è radicata, è l’impegno della classe dirigente attuale, convinta della necessità di

una politica socialista e riformista in tutta Terra di Lavoro.

Molto entusiasti sono apparsi i due nuovi coordinatori cittadini del partito : ” nel 2016 -ha dichiarato Gabriella De Franciscis- ho aperto una sezione del Psi a Tuoro , l’ ho fatto in un momento in cui erano pochi quelli che credevano in una rinascita del Partito. Ora più’ che mai sono convinta di dare il mio contributo alla causa e lo faro’ con l’ impegno che mi ha sempre contraddistinto.

Molto chiaro è apparso anche Antonio De Falco : Ringrazio l’ Assessore Raffaele Piazza , Il Consigliere comunale Gianluca Iannucci al quale mi lega un’ amicizia decennale, il compagno Espedito Ziello e tutti coloro i quali hanno voluto la mia nomina. Ho accettato con entusiasmo, troppo forte per me la tentazione di rappresentare ,insieme ad altri compagni, un Partito che nel 1892 nacque come il partito dei Lavoratori. Ci poniamo da subito come un gruppo politico pronto a dialogare con i cittadini per trasformare le loro istanze in atti Amministrativi. Sono convinto che diventeremo la voce della cittadinanza al consiglio comunale, accorceremo le distanze tra chi la città la vive e chi l’amministra.