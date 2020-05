Il Psi Caserta chiede al Sindaco Marino di destinare la somma residua dei bonus spesa alla Croce Rossa

Caserta. Di seguito la proposta del Consigliere e Capogruppo Comunale del Psi Gianluca Iannucci in pieno accordo con il coordinamento cittadino e con l’ Assessore Raffaele Piazza.

Al sindaco del Comune di Caserta

Alla Giunta comunale di Caserta

oggetto: proposta di delibera di giunta municipale in tema di welfare Caserta

Visti

• La diminuzione del volume delle donazioni dalla croce rossa sia in termini di “spesa Sospesa” e/o di transazioni monetarie;

• Che in questi 3 mesi di emergenza Covd19 la stessa Croce Rossa, con il suo lavoro “sul campo” è in possesso di uno screening sulle reali situazioni emergenziali;

• I residui dal bonus “BUONI SPESA” sia inviate sul cc della Protezione Civile che sul cc del Comune di Caserta come causa le “Welfare Caserta”;

• L’esiguità dei residui che non permetterebbero un’adeguato soddisfacimento delle ca 2000 domande di Bonus Spesa pervenute nel precedente bando;

il sottoscritto Gianluca Iannucci consigliere comunale e capogruppo Del Psi Caserta

Chiede

per il tramite dell’assessore comunale Raffaele Piazza di voler proporre una delibera di giunta municipale con la quale destinare le somme residuate sul conto corrente comunale provenienti dalla Protezione civile e destinate ai bonus alimentari non che le somme pervenute da donazioni dei cittadini casertani con causale Welfare Caserta alla Croce Rossa per finanziare le attività a tutela dei meno abbienti

Il Consigliere Comunale Psi

Gianluca Iannucci