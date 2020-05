Il PSI Caserta in campo contro la plastica: La proposta dettagliata nel (VIDEO) del consigliere Iannucci

Caserta. Nella giornata di ieri, venerdi 29 maggio, il Partito Socialista di Caserta tramite il suo capogruppo e consigliere comunale Gianluca Iannucci ha presentato all’ Assessore Franco De Michele una proposta al fine di limitare l’uso eccessivo della plastica che,come noto ,è diventata una vera e propria piaga Mondiale. la proposta del PSI Caserta ( che potete ascoltare dettagliatamente nel Video in calce all’ articolo) consiste sostanzialmente nell’ incentivare quei cittadini che contribuiranno all’ uso delle bevande in vetro piuttosto che quelle in plastica.

La proposta ,accolta favorevolmente da Franco De Michele, sarà trasmessa anche al Segretario Nazionale e Consigliere Regionale del Psi Enzo Maraio che provvederà a proporla ad altri comuni della Regione Campania.

” Dal PSI Caserta- ha dichiarato Iannucci– vogliamo lanciare questa sfida, lo faremo incentivando tutti quei cittadini che ci aiuteranno in questa battaglia. A chi afferma che le bevande in vetro hanno un costo superiore di quelle in plastica rispondiamo che tornando al famoso ” vuoto a rendere” abbatteremo anche i costi”.

Di seguito la video intervista fatta al Consigliere Gianluca Iannucci che spiega nei dettagli la proposta del PSI Caserta

IL VIDEO

