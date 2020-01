Il PSI scende in piazza a Capua in memoria di Bettino Craxi

CAPUA. L’ appuntamento per tutti gli iscritti e i simpatizzanti del Partito Socialista è per domenica 2 Febbraio 2020 in Piazza dei Giudici . Dalle ore 10 gli iscritti PSI della sezione di Capua , insieme al loro Segretario Walter Fierro , allestiranno un gazebo in memoria del grande statista Bettino Craxi nel Ventennale della sua scomparsa.

Per l’ occasione sarà presentato il simbolo del garofano rosso e nel contempo Si terrà una mostra documentale e fotografica della sezione di Capua. E’ prevista fra gli altri la presenza del Segretario Regionale del partito Michele Tarantino , durante l’ iniziativa saranno distribuiti garofani rossi.