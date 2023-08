Il Questore Andrea Grassi incontra il Sindaco Carlo Marino

Il Questore di Caserta dr. Andrea Grassi, a poche ore dall’insediamento in questa provincia, nella mattinata odierna è stato ricevuto dal Sindaco del Comune di Caserta dr. Carlo Marino, in visita istituzionale presso gli uffici di Piazza Vanvitelli. L’incontro, in un clima di massima cordialità e di reciproca disponibilità, ha costituito l’occasione per rimarcare il consolidato sinergico rapporto tra la Polizia di Stato e il Comune di Caserta.

A seguire, il Questore si è recato presso la sede della locale Camera di Commercio, dove è stato accolto dal Presidente dr. Tommaso de Simone. Al termine della visita entrambi hanno sottolineato la volontà e l’intenzione di intensificare la sinergia e la cooperazione fra mondo delle imprese, società civile, istituzioni e forze dell’ordine.