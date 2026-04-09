Il “rebus” dell’albero caduto e la sua pericolosità

Caserta. Nei giorni scorsi ha fatto tanto discutere in città il crollo di un enorme albero nel pieno dell’area Mercatale del Rione Vanvitelli.

Qualche testimone ci ha spiegato che solo grazie ad una serie di coincidenze l’epilogo non è stato drammatico.

Dopo le tante “chiacchiere”, a 15 giorni dal triste avvenimento, l’albero si trova ancora a terra “ornato” da qualche busta di spazzatura.

Abbiamo cercato di approfondire la questione e, secondo fondati rumors, sembra che il problema non sia di facile soluzione perché la zona dove giace l’albero sembra non essere di competenza comunale.

A parte il fatto che il Comune resta in tutti i casi responsabile della sicurezza dei cittadini, rientra comunque di competenza del Comune anche capire in breve tempo chi deve intervenire per la rimozione dell’albero, che rappresenta un pericolo per i residenti, i mercatari e i numerosi bambini che con il bel tempo si trattengono a giocare.

Speriamo che il nostro articolo-denuncia arrivi a chi di dovere e che, lo stesso, si attivi velocemente per ripristinare, all’ interno del Rione Vanvitelli, una situazione di normalità