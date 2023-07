Il rilancio della Campania passa per la tradizione borbonica.

Sulla scia della tradizionale arte della ceramica voluta dai Borbone vede la luce a Capodimonte una nuova academy.

Saranno tre i corsi di studio, successivi al diploma, dell’Istituto tecnologico superiore Capodimonte Campania: uno sul restauro e il governo evolutivo dei parchi e giardini storici e del verde urbano; uno sul design, lo sviluppo e la sostenibilità del prodotto ceramico; il terzo sul design e la lavorazione orafa 4.0 e del gioiello.

I corsi che avranno una durata di due anni, prevedono anche tirocini presso aziende specializzate soprattutto campane.

L’arte del bello viene insegnata in una cornice degna di tale ambizione: alcuni edifici del Real Bosco di Capodimonte, tra cui anche l’Eremo dei Cappuccini.

Inoltre, grazie ai partner, gli studenti potranno accedere a biblioteche, piattaforme e-learning, laboratori tecnologicamente avanzati.

Responsabile didattica sarà la Fondazione Its Ma.De. Academy Capodimonte, nata nel luglio 2022 e presieduta dal direttore di Capodimonte Sylvain Bellenger.

Le finalità di tale iniziativa sono state ben espresse da Valter Luca De Bartolomeis, direttore dell’Its Caselli, che sarà anche direttore dell’academy: “Il sogno che vogliamo realizzare è di riattivare le grandi tradizioni di eccellenza del nostro territorio. In particolare la ceramica, i gioielli e il giardino d’arte. Sono tre espressioni d’eccellenza in Campania che oggi hanno una disperata necessità di risorse umane altamente qualificate, che conoscano le regole della sostenibilità ambientale, delle produzioni innovative, delle nuove tecnologie. Che sappiano, quindi, mettere insieme tradizione e innovazione. L’obiettivo è fornire risorse umane alle aziende del territorio che ci chiedono continuamente giovani per il proprio rilancio. Offriremo così nuova linfa alle attività produttive del Made in Italy, spazi di connessione con il turismo esperienziale e, soprattutto, concrete opportunità di lavoro ai nostri giovani talenti, evitando che debbano realizzare altrove i loro progetti di vita”.

Dall’identità culturale del territorio si disegna, così, il futuro per le nuove generazioni!