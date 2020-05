“Il rossetto di Denise”, pubblicato il secondo romanzo dello scrittore Luigi Panico

NAPOLI – È stato di recente pubblicato il nuovo libro dal titolo “Il rossetto di Denise”, scritto da Luigi Panico, scrittore e giornalista pubblicista napoletano con prefazione dell’avv. penalista, Danila De Novellis e postfazione della dott.ssa Antonella Barretta. Attraverso la formula del racconto, l’autore affronta il drammatico e dilagante fenomeno del femminicidio, che nel nostro Paese ha assunto proporzioni preoccupanti.

Dopo il suo precedente libro sul bullismo, l’autore ha voluto stavolta affrontare il drammatico fenomeno del femminicidio attraverso un racconto che si dipana sulla relazione tra i due giovani protagonisti, Marco e Denise; il rapporto amoroso, a causa delle ossessioni e della gelosia malata dell’uomo avrà quale drammatico epilogo l’uccisione della donna. “La presentazione di questo mio lavoro si articolerà in vari incontri e forum con la presenza di esperti e rappresentanti istituzionali, presso i centri antiviolenza per le donne che sono oggetto di violenze psicologiche e fisiche, azioni molto spesso prodromiche al femminicidio “ – ha affermato Panico. Il libro edito da Gedi spa dal mese prossimo sarà nelle librerie, ma è già acquistabile on line su ilmiolibro.kataweb.it.

Luigi Panico, nato a Napoli, laureato in Sociologia delle Comunicazioni di massa, dirigente Regione Campania, è giornalista pubblicista dal 1997. Ha scritto per vari quotidiani tra i quali il “Roma”, “La Verità” e “L’Osservatorio Flegreo” (redazione Pianura), occupandosi di cronaca. Ha anche collaborato con la rivista di cultura e costume “Oltre Magazine”. Già Direttore Responsabile dei periodici locali “Il Quartiere” e “Planuria Informa”, è attuale Direttore editoriale del periodico “La Voce di Pianura”.

Ha scritto “Pianura, pagina dopo pagina” (cartaceo) e l’e.book “Storiacce di periferia”. Nel luglio 2019 ha pubblicato il libro “Storie di bulli, stalking e videokillers” (cartaceo) , racconti brevi sui tre preoccupanti fenomeni sociali.