Il sindaco De Filippo: ” La questione ingombranti è una vergogna per la città”

La questione dell’abbandono dei rifiuti e degli ingombranti è vergognosa ed offende la dignità della città.

Il primo cittadino ha ribadito che, nel quartiere segnalato dal nostro ultimo reportage, nella periferia est di Maddaloni, l’ente ha già fatto molteplici interventi per liberare le strade da rifiuti ed ingombranti di vario tipo. Non solo: centinaia di sanzioni sono state fatte a chi veniva colto in flagranza. Mas non è bastato come deterrente.

Sono state anche installate telecamere di videosorveglianza che, ci ha riferito, sono state opportunamente rotte.

Oppure la strategia è un’altra: si sceglie un pezzo di strada dove non sono presenti telecamere.

Il sindaco si chiede: come è possibile che, in un quartiere così popoloso, nessuno veda nulla? Nessuno sappia chi deposita tutta questa roba che è, appunto, ingombrante? Come fanno a passare totalmente inosservati ?

Il sindaco assicura che, a breve , sarà rimosso tutto. Convinto, però che, nel giro di pochi giorni il problema si ripresenterà. A Maddaloni, oltre ai segnalatori, servirebbero più cittadini dotati di senso civico, conclude amareggiato.

