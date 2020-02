Il Sindaco di Aversa sospende attività didattica dal 26 al 28 febbraio per interventi di igienizzazione

AVERSA – “Ho appena firmato la sospensione dell’attività didattica da mercoledì 26 a sabato 28 febbraio 2020 per tutte le scuole primarie e secondarie presenti sul territorio della città di Aversa per effettuare un intervento di igienizzazione”.

Lo annuncia il sindaco di Aversa Alfonso Golia che spiega: “È un provvedimento a scopo precauzionale, per tranquillizzare la cittadinanza dato che ad oggi in Campania non c’è nessun caso accertato di Coronavirus.

Per le scuole paritarie e private ho firmato una seconda ordinanza che dispone la sospensione solo per il tempo necessario all’intervento”.