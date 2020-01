Il Sindaco Pacifico: Mondragone ricorda oggi e sempre tutte le vittime dell’Olocausto

“Il ricordo e la memoria delle vittime dell’Olocausto rappresentano un dovere civico e morale per tutte le istituzioni. L’atrocità di quegli anni non può e non deve essere dimenticata: il nostro dovere è quello di tramandare il ricordo delle vittime e il sacrificio di quanti si batterono per la libertà, affinché mai più l’umanità possa conoscere pagine così macabre. Mondragone, medaglia d’oro al Merito Civile, ricorda oggi e sempre tutte le vittime dell’Olocausto.”

Sono le parole del Sindaco Virgilio Pacifico in occasione della giornata della Memoria 2020.