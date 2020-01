Il teatrino delle marionette rivisto in chiave etica con la BEFANA RICICLONA, alla Piccola Libreria 80mq

CALVI RISORTA – Care bambine e cari bambini, torna il Teatrino delle marionette, una bella tradizione a cui gli attivisti di 80mq non vogliono rinunciare.

Sabato 4 Gennaio nella Piccola Libreria 80mq, alle ore 16.00, tra l’odore dei libri e l’allegria delle festività natalizie, racconteremo una classiche fiabe che tutti conoscono, riadattata però in chiave sociale.



A seguire, ci adopereremo in un variopinto laboratorio e con la nostra e vostra fantasia, mostreremo come con un po’ di attenzione “DALLA PLASTICA PUÒ NASCERE UN FIORE”!

Che feste sarebbero se non ci fosse un evento di 80mq dedicato a tutti voi?

Vi aspettiamo per passare del tempo insieme. Non mancate!



Ps. La befana Riciclona… ovviamente sta lavorando per voi, con tante sorprese da regalare! Ingresso libero.