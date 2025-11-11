n traguardo importante per il Teatro Ricciardi di Capua. Domenica 16 novembre , ore 11.00, viene inaugurata la X Edizione della Rassegna Domenicale “ A Teatro con Mamma e Papà” con lo spettacolo“ Il Teatrino di Mangiafuoco ovvero Le Avventure di Pinocchio”.Nel corso degli anni gli spettacoli domenicali per famiglie -grazie alla direzione artistica di Roberta Sandias unitamente alla collaborazione con il Teatro – sono diventati dei veri e propri appuntamenti per adulti e bambini che scoprono, in molti casi riscoprono, insieme il gusto e il fascino della sala teatrale e di tutto ciò che rende magico e speciale una giornata con i propri cari. Lo Spettacolo propone alcune tra le avventure più significative del burattino creato dalla fervida fantasia di Carlo Collodi, rappresentando i suoi incontri con il Grillo Parlante, voce inascoltata della sua coscienza, il Temibile Mangiafuoco ed il suo teatro dei Burattini, che ci insegna a non fermarci alle apparenze, la celeberrima coppia del gatto e la volpe, esilarante quanto terribile e truffaldina, e, naturalmente, la Fata turchina, nume tutelare che affianca Pinocchio nel suo percorso di crescita, e Lucignolo, che lo conduce nel mirabolante paese dei Balocchi.

Attraverso il gioco del teatro emergono piccole riflessioni sulla morale della fiaba e sulla chiara metafora della vicenda di Pinocchio, che altro non è che un viaggio dall’infanzia all’età adulta, dalla ribellione all’omologazione…

In fondo, Pinocchio vuol essere come tutti gli altri bambini, ma nel suo desiderio di ribellione e libertà, non lo è già? Non sono forse gli adulti che lo circondano a dover sovvertire certi comportamenti sbagliati?

L’infanzia va sempre e comunque tutelata, e per sfuggire alle seduzioni del gatto e la volpe o del paese dei Balocchi.

Domenica 16 Novembre 2025: ore 11.00 Teatro Ricciardi di Capua

Il Teatrino di Mangiafuoco ovvero le Avventure di Pinocchio

Costo del biglietto €8,00 adulti e bambini

Gratuito per i minori di anni 3 (tre)

Informazioni e prenotazioni: La Mansarda tel.0823343634; cell. 3665401809-3398085602

Botteghino Teatro Ricciardi , Largo Porta Napoli, Capua tel.0823 963874, dalle 17.30 alle 21.00.