Il Teatro dell’Ovo, riparte venerdì 14 novembre.

Il Teatro dell’Ovo e il Comune di Marcianise presentano un nuovo e atteso appuntamento della rassegna di teatro indipendente “NICE 26”: venerdì 14 novembre, alle ore 21.00, il Consorzio Creativo (via Romaniello n.9) ospiterà lo spettacolo “TRE. Le Sorelle Prozorov”. Si tratta di un libero adattamento e riscrittura del capolavoro di Anton Cechov, ‘Tre Sorelle’, firmato e diretto da Giovanni Meola per Virus Teatrali.

Lo spettacolo è il frutto di un intenso “corpo-a-corpo con uno dei drammaturghi e commediografi più importanti ed essenziali della storia del teatro, Anton Cechov”. La produzione si distingue per l’approccio audace della drammaturgia collettiva scenica, che ha coinvolto attivamente le interpreti Roberta Astuti, Sara Missaglia e Chiara Vitiello, con l’assistenza alla regia di Annalisa Miele.

“TRE. Le Sorelle Prozorov è dunque Cechov anche senza essere del tutto Cechov,” si legge nelle note di regia. L’esito è una rivisitazione che, pur mantenendo l’essenza emotiva e la profondità dei personaggi originali – Olga, Masa e Irina – li proietta in una nuova dimensione scenica, mantenendo intatta la loro inesauribile attesa del futuro e il desiderio di una vita diversa. L’evento offre al pubblico di Marcianise una serata di teatro di alta qualità, capace di dialogare con un classico immortale attraverso uno sguardo contemporaneo.

Cosa: “TRE. Le Sorelle Prozorov” (libero adattamento da A. Čechov)

Quando: Venerdì 14 novembre, ore 21.00

Dove: CONSORZIO CREATIVO, via Romaniello n.9 – Marcianise (CE)

Regia: Giovanni Meola

Interpreti: Roberta Astuti, Sara Missaglia, Chiara Vitiello

I biglietti sono acquistabili online al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/1963264970376?aff=oddtdtcreator

Per ulteriori info scrivere alla pagina Facebook Teatro dell’Ovo oppure chiamare il seguente numero :+39 3339316627

La rassegna “NICE 26” gode del supporto dei partner Non Solo Sipario, Risvegli Culturali, Club Etnie, Caffè Procope e degli sponsor Clinica dentale Lina Tartaglione e Carito Assicurazioni Generali.

NICE 26 STAGIONE TEATRALE 2025/2026: 14/11/2025 TRE. LE SORELLE PROZOROV Liberamente tratto da “Tre Sorelle” di A. Cechov. Adattamento e regia di Giovanni Meola Con Roberta Astuti, Sara Missaglia e Chiara Vitello; 26/12/2025 NOI ALTRI. Showcase di presentazione del nuovo album di Gianluca Montebuglio Con Lorenzo de Gennaro; 17/01/2026 MARE DI RUGGINE. La favola dell’Ilva Testo e regia di Antimo Casertano Con Daniela Ioia, Luigi Credendino e Antimo Casertano; 14/02. RAINBOW Memorie da una storia vera Ricordo di e con Francesco Rivieccio; 14/03. PERIODI IPOTETICI. Spettacolo di poesia orale e performativa Di e con Gloria Riggio Musiche originali di Fabio Schember. 30/04. NON TI DISUNIRE. Di e con Ciro Capano.