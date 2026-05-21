Il “Telese” mette le mani in pasta: studenti a scuola di vera pizza napoletana

All’Istituto Professionale “Vincenzo Telese” di Ischia torna protagonista la tradizione della verace pizza napoletana con la quarta edizione del concorso organizzato insieme all’associazione presieduta da Antonio Pace. Un’iniziativa che ha coinvolto gli studenti degli indirizzi cucina e arti bianche in un percorso formativo tra lezioni teoriche e prove pratiche. Ospite d’eccezione il maestro pizzaiolo Riccardo Di Meglio, titolare della pizzeria “Di Meglio” di Forio, premiata con due spicchi Gambero Rosso. «È stata un’esperienza divertente stare con questi ragazzi e mostrare loro l’arte di fare la pizza», ha raccontato. Durante la prima giornata gli studenti hanno studiato tecniche, impasti e lievitazione, mentre nella seconda hanno “messo le mani in pasta”, preparando numerose pizze valutate poi dalla giuria. A conquistare il primo posto è stato Agostino Di Meglio, che frequenterà gratuitamente un corso professionale di pizzaiolo. Secondo classificato Francesco Eroico, terzo Alberto Aprea, entrambi premiati con borse di studio parziali. Riconoscimento speciale anche per Vincenzo Magnanimo, studente dell’indirizzo grafico fuori concorso, premiato con una giornata formativa nella sede dell’Associazione Verace Pizza Napoletana. Il dirigente scolastico Mario Sironi ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Hanno vinto tutti, perché fare il pizzaiolo significa essere veri chef».