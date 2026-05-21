Napoli, 2500 anni di storia al Cinema Pierrot: chiude il Cineforum Arci Movie

Si chiude con un omaggio alla città e alla memoria di Vincenzo Mauriello l’ultimo appuntamento del Cineforum Arci Movie al Cinema Pierrot di Ponticelli. Martedì 26 maggio alle ore 18, a ingresso gratuito, sarà proiettato il docufilm “#Napoli 2500più10” del regista e giornalista Carlo Puca, presente in sala insieme allo storico Luigi Mascilli Migliorini e a Francesca Canale Cama.Il documentario racconta i 2500 anni di Napoli attraverso i cambiamenti urbanistici, culturali e sociali che hanno segnato la città e ne immaginano il futuro. Narrato dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti, il film utilizza anche tecnologie avanzate in 3D e intelligenza artificiale per ricostruire ambienti storici e accompagnare il pubblico in un viaggio lungo venticinque secoli. La serata sarà inoltre dedicata al ricordo di Vincenzo Mauriello, scomparso nei giorni scorsi all’età di 73 anni. Fondatore e anima di Arci Movie, Mauriello è stato protagonista della storica battaglia per salvare il Cinema Pierrot dalla chiusura negli anni Novanta. Con questo appuntamento si conclude la 35esima edizione del Cineforum Arci Movie, realizzata con il sostegno della Regione Campania e della Film Commission regionale.