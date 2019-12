Il Ten. Col. Gianfranco Paglia di Caserta al Capar fa da padrino agli allievi del 62° Corso paracadutisti

CASERTA – “Indossare il basco amaranto così come indossare l’uniforme significa sacrificio, caparbietà, credere nei valori come la lealtà, l’onore, l’amor di Patria, aiutare il compagno che è in difficoltà, anche se non lo chiede, credere che è importante essere una squadra perché l’individualismo non sempre ripaga”.



Lo ha dichiarato giovedì mattina, 19 dicembre 2019, a Pisa, al CAPAR (Centro Addestramento Paracadutismo), il casertano Ten. Col. Gianfranco PAGLIA, padrino del 62° corso paracadutisti.



“Riuscire a diventare paracadutisti della Brigata Folgore” – ha continuato – “vuol dire che si è compreso tutto ciò e si è pronti a difendere e salvaguardare il nostro Paese. Voglio che questo corso faccia la storia, dovrà lasciare il segno”. Rivolgendosi ai ragazzi ha detto: “Statisticamente è dimostrato che il 20% abbandona il corso, voi del 62 ° invece, dovrete arrivare fino alla fine dimostrando di essere i migliori.



Vi seguirò durante la vostra permanenza al Capar, ci vedremo spesso. Sarà un corso speciale e per tutti quest’addestramento sarà una grande lezione di vita. In bocca al lupo”.



L’iter formativo dei giovani paracadutisti, della durata di circa 4 mesi e che prevede, a premessa del corso di paracadutismo, 10 settimane di corso di formazione ed addestramento basico, avrà il suo culmine nella campagna aviolanci che vedrà gli allievi conseguire l’ambito brevetto e diventare, a tutti gli effetti, paracadutisti della Brigata “Folgore” dell’Esercito Italiano.