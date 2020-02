Il Ten. Col. Paglia a Caiazzo incontra gli studenti del Liceo P. Giannone per diffondere la cultura della Difesa.

Caserta.Si è svolto questa mattina presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico indirizzo Biomedico Pietro Giannone di Caserta la conferenza con il Ten. Col. Gianfranco Paglia per parlare ai giovani studenti dei Valori delle Forze Armate. Continua il ciclo di conferenze nelle scuole per diffondere la cultura della Difesa e cercare di far comprendere cosa realmente significhi indossare l’Uniforme.

Nel rispondere alle numerose domande il Ten Col Paglia ha più volte sottolineato che: “Chi decide di indossare l’Uniforme per servire il proprio Paese lo fa conscio dei sacrifici e dei pericoli che questa scelta comporti, ma nonostante tutto, si accetta perché si crede e si va avanti a testa alta sempre, con la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta anche quando chi ti circonda non la capisce. Si continua con Lealtà ed Onore tenendo fede al proprio giuramento sapendo bene che giurare alla Bandiera Italiana è un privilegio per pochi è che quindi onorare, difendere il Tricolore diventa un dovere, costi quel che costi. Si cerca con l’esempio di mettere in pratica ciò che ci è stato insegnato, non per atto eroico, ma come conseguenza concreta del nostro operato.”

All’ incontro era presenta il Sindaco della Città di Caiazzo Stefano Giaquinto, il Vice sindaco con delega all’istruzione Antonio Ponsillo, la dirigente scolastica Marina Campanile. Ha moderato la Presidente del Consiglio Comunale Ida Sorbo.