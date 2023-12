Il territorio si racconta con la Banca del Tempo

Maddaloni- Anche quest’anno la BdT vuole dedicare a tutti voi un momento natalizio orientato alla cultura, al folklore della festività e alla mondanità.

Per questo evento cerchiamo persone che vogliano calarsi nel ruolo dell’artista dedicando un po’ del loro tempo a dipingere il proprio angolo preferito di Maddaloni addobbato per le festività natalizie.

La giuria, composta da artisti locali e non, giudicherà le opere realizzate per il gusto, la fattura e anche per la scoperta di scorci poco noti.

I premi assegnati al vincitore, e anche a tutti gli altri partecipanti, saranno frutto di donazioni degli sponsor e della BdT.

La manifestazione si terrà all’interno del bellissimo chiostro del convento dei Carmelitani scalzi dove si aprirà e si concluderà la giornata come da programma allegato.

Una attenzione particolare sarà rivolta ai bambini che interverranno, in compagnia del Mago Azzurro.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto ai bisognosi della città per un inizio di anno che ci auguriamo pieno di conforto e dignità.

Di ciò sarà reso conto alla cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione già noti.

Per iscrizioni e sponsorizzazioni, chiamate la BdT al ⁨320 851 5734⁩