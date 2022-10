Il Vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, a confronto con gli studenti del Liceo Manzoni

Giovedì 13 ottobre il liceo Manzoni di Caserta guidato dalla Dirigente Scolastica Adele Vairo accoglierà il Vescovo di Caserta, S.E. Pietro Lagnese.

L’appuntamento è per giovedì 13 alle ore 10 nell’aula magna del liceo Manzoni. Sarà un momento di incontro, dialogo e confronto con i rappresentanti degli studenti di tutti gli indirizzi del rinomato liceo casertano, a cui seguirà poi una visita degli spazi e di alcune aule dell’istituto.

Un momento unico per la comunità manzoniana che entusiasta è in trepidante attesa di accogliere il Vescovo Lagnese.