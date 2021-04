Il WWF presenta il calendario venatorio

Calendario venatorio 2021-22- Il comunicato

L’Assessore Regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, ha presentato al Comitato Tecnico-Faunistico Venatorio regionale la proposta di calendario venatorio per la prossima stagione di caccia.

La novità più rilevante è quella della data di apertura della caccia che finalmente dovrebbe coincidere con la data del 19 settembre, come prevista dalla normativa vigente , senza alcuna preapertura in deroga.

Finalmente la Regione Campania, nonostante la pressione delle associazioni venatorie, ha posto la giusta attenzione alla tutela della fauna migratoria.

Il delegato del WWF Italia per la Campania, esprime soddisfazione alla proposta dell’Assessore Caputo e spera che tutta la Giunta Regionale voglia seguirlo.

Il WWF ricorda che, al di là dei consensi, il fine primario delle associazioni ambientaliste, della società civile e dei rappresentanti politici deve essere la tutela dei beni comuni come, in questo caso, la fauna selvatica.