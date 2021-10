S. Nicola la Strada – Tragico ritrovamento a S. Nicola la Strada una giovanissima di 20 anni in via Salerno il ritrovamento molto macabro fatto dai familiari che ora sono ovviamente sotto choc.

Inutili i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatar il decesso, si attende l’autopsia da fare all’Ospedale di Caserta, per avere qualche risposta in più su questo malore che è stato fatale per questa giovanissima. Che la terra gli sia lieve.