Imperdibile evento di Swing e Jazz, ingresso gratuito.

L’Associazione Cluturale Majeutica anche quest’anno organizza un evento di spessore nel periodo natalizio inserito nel cartellone degli eventi patrocinati dal Comune di Marcianise ed organizzati grazie all’Assessorato alla Cultura ed agli Eventi.

Sabato 3 gennaio alle ore 20,30 con ingresso gratuito presso il Palazzo della Cultura, ex Monte dei Pegni, di Via Duomo a Marcianise la storica associazione marcianisana propone un concerto molto particolare “Vintage Christmas Swing&Jazz” con la New Dolly Dixie Jass Band. Un gruppo ormai storico e consolidato composto da sei musicisti, Domenico Birnardo alla Tromba, Pasquale Posillipo al Clarinetto, Francesco Izzo al Trombone, Antonio Pascarella al Banjo, Gianpaolo Corciulo al Contrabbasso e Alessandro Armanno alla batteria. La band proporrà brani del repertorio dixieland, la formazione si dedica infatti all’esecuzione del jazz degli ‘anni ruggenti’ con un approccio interpretativo che riflette le atmosfere di New Orleans e Chicago, il loro stile si rifà alle atmosfere di New Orleans e Chicago. Il sound generale è però filtrato attraverso le esperienze musicali maturate altrove dai singoli componenti. Ciò fa si che la Dolly Dixie Band eviti le scorciatoie revivalistiche, traghettando il passato nel presente regalando così momenti musicali particolarissimi e facendo rivivere magiche atmosfere esattamente come cent’anni fa, allargando però gli orizzonti anche allo swing e alla musica leggera più classica senza tralasciare i tradizionali temi natalizi arrangiati in chiave jazz che faranno respirare ancora di più l’aria del Natale. Insomma, un concerto originale ed imperdibile proprio sulla scia dell’impronta che ogni volta Majeutica ha voluto lasciare in ogni sua organizzazione, l’associazione infatti sono oltre 25 anni che “regala” cultura alla città cercando sempre di non essere mai banale in ogni suo intervento.