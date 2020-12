In arrivo a Caserta il Vaccino anti Covid.

In arrivo una i primi vaccini anti Covid all’ Ospedale di Caserta. Saranno cento i dipendenti dell’Azienda Sant’Anna e San Sebastiano che riceveranno domenica 27 dicembre la prima dose di vaccino.

Ha confermare la notizia è stato Gaetano Gubitosa, direttore generale del Nosocomio casertano che insieme al Sindaco di Caserta Carlo Marino e ai vertici aziendali (il Direttore Sanitario Angela Annecchiarico e il direttore amministrativo Amalia Carrara), ha effettuato un sopralluogo al Centro Vaccinazioni dell’ospedale, appositamente allestito per somministrare i vaccini al personale che vi lavora.

Nella struttura saranno impegnati 6 medici, 12 infermieri, 4 operatori socio-sanitari e 4 dipendenti amministrativi, tutti adeguatamente formati per svolgere il loro delicato compito. Gubitosa, con i vertici aziendali e il sindaco hanno poi visitato il Pronto Soccorso, dove è stata completata dall’architetto Virgilio Patitucci, direttore della Unità operativa complessa di Ingegneria Ospedaliera, la ristrutturazione dei locali; l’obiettivo conseguito è stato quello di consentire ai dipendenti di lavorare in sicurezza e di realizzare percorsi dedicati e strutturalmente distinti per pazienti Covid e non Covid.