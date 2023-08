In arrivo finanziamenti per Policlinico di CASERTA

Dal governo 40 milioni di euro per il Policlinico di Caserta. Lo confermano in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia Marco Cerreto e Gimmi Cangiano che ribadiscono come “nei primi mesi del 2024 sarà attivo il blocco della ricerca e della didattica”.

“Avevamo chiesto, con interrogazione parlamentare, depositata a gennaio, al Ministro della Salute Orazio Schillaci, di fare chiarezza sull’imbarazzante questione del Policlinico a Caserta, un’odissea durata oltre 28 anni e che è stato cavallo di battaglia in varie campagne elettorali, vetrine di promesse politiche senza mai vedere la conclusione di un cantiere, sempre più fantasma – dichiarano i due deputati casertani – Finalmente con l’intervento del Ministro Schillaci che vivamente ringraziamo così come ringraziamo il rettore dell’Università Vanvitelli Gianfranco Nicoletti per l’ausilio nella progettazione, si riapre il cantiere e nei primi mesi del 2024 sarà attivo il blocco della ricerca e della didattica, grazie al sostegno economico che il Governo Meloni ha finanziato che è pari a 40 milioni di euro”.