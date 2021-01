In arrivo nuovi fondi per le scuole del casertano

Caserta, “Siamo riusciti a reperire, nonostante le difficoltà finanziarie in cui da tempo si dibatte l’Ente – ha dichiarato il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – la somma complessiva di euro 355.000,00 da ripartire ,pro quota, fra gli Istituti Scolastici Superiori di Terra di Lavoro, per le esigenze degli allievi, dei docenti e dei dirigenti in relazione agli opportuni interventi da farsi e volti alla prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19.

“È un ulteriore segnale di attenzione e di vicinanza che abbiamo voluto fortemente dare alla comunità scolastica provinciale di nostra competenza, che nei prossimi giorni dovrà fronteggiare momenti di difficoltà”.

È quanto si legge in una comunicato inviato, a firma del presidente dell’Ente Giorgio Magliocca e del consigliere provinciale delegato alla Pubblica Istruzione dott. Teodoro Scalzone, ai Dirigenti scolastici dei 55 Istituti Superiori di Terra di Lavoro tra cui ci sono anche l’ISISS “Padre Salvatore Lener“, l’ITIS “Ferraris – Buccini” e il Liceo Scientifico “Federico Quercia” di Marcianise.

I beneficiari, al fine di consentire all’Ente di procedere al materiale trasferimento della pro quota, sono invitati a trasmettere al competente Settore Edilizia dell’Ente, entro le ore 12 del 25 Gennaio 2021, gli estremi dei conti correnti su cui disporre il relativo bonifico. I Dirigenti degli Istituti scolastici che non trasmetteranno i dati richiesti entro il termine predetto, saranno considerati rinunciatari con conseguente accrescimento proporzionale degli importi agli Istituti adempienti. Si ricorda che i beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare la pro quota esclusivamente per interventi di prevenzione e/o contenimento dell’epidemia da Covid-19, nonché di rendicontazione delle spese effettuate entro il 31 Dicembre 2021, con la trasmissione dei relativi atti