In arrivo Telecamere a Mondragone

Quaranta nuove telecamere di sicurezza urbana da installare sull’intero territorio comunale di Mondragone. Gli occhi elettronici saranno posizionati soprattutto nei pressi degli edifici scolastici (11 i dispositivi previsti) e nella zona mare. La spesa complessiva ammonta a 200mila euro.

Il progetto, predisposto dal comandante della polizia locale David Bonuglia, in sinergia e stretta collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio, come la polizia di Stato e i carabinieri, rientra nel piano di rafforzamento della sicurezza urbana voluto dal sindaco Francesco Lavanga e dal gruppo politico “Mondragone 4.0”, rappresentato in Consiglio da Gianluca Bencivenga e Luigi Mordacchini oltre che dall’assessore Stefania Di Marco, i quali in queste settimane hanno partecipato a numerosi incontri sulla sicurezza, registrando la necessità di potenziare in città il controllo del territorio, anche con strumenti da remoto come la video sorveglianza, strumento importante per il controllo serrato di alcune aree critiche cittadine.