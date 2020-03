In attesta del risultato del tampone per la donna morta a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Resta ancora con il fiato sospesa la città di Sessa Aurunca. Una donna 59enne muore per problemi cardiaci dopo essere arrivata all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. La donne, al momento dell’arrivo, prestava in condizioni critiche e dopo non molto è deceduta per una crisi cardio-respiratoria. Si sospetta che la donna fosse stata colpita dal COVID-19. La collettività di Sessa Aurunca, oltre alla sofferenza per la tragica perdita, aspetta i risultati del tampone effettuato ed inviato al Cotugno.