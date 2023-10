In dirittura di arrivo a Valle di Maddaloni la XXIX ed. della Festa della Mela, quale il ruolo delle istituzioni?

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato.

VALLE DI MADDALONI (Caserta) – Com’è noto per motivi metereologici la XXIX edizione della FESTA DELLA MELA ANNURCA è stata rinviata al 10-11-12 novembre 2023 ovvero in occasione della cosiddetta Estate di San Martino.

Dunque, la ricca programmazione è stata solo rinviata rispetto alla programmazione di ottobre 2023.

In questo quadro il presidente della Pro Loco “Valle”, Domenico Mauro, fa la seguente riflessione: “da presidente della Pro Loco “Valle” confermo che la Festa della Mela di Valle di Maddaloni, così come altre manifestazioni sul territorio, si sostiene solo con i contributi di sponsor ed espositori, senza erogazioni da parte di alcun ente.

Il patrocinio morale, che per le Associazioni come le Pro Loco, è la massima manifestazione di apprezzamento, è insufficiente per portare avanti le attività di grande qualità che tutte le Pro Loco Campane svolgono sul territorio, col solo ed esclusivo lavoro volontario”.

Il tema, tra le altre cose, è stato recentemente affrontato pubblicamente anche dalla consigliera regionale Maria Luigia Iodice, che richiama il ruolo delle istituzioni a tal riguardo, anche accedendo a finanziamenti a cui le istituzioni territoriali possono accedere e in funzione del loro ruolo affiancare le Pro Loco nella loro opera di volontariato e promozione.

Dunque, non togliere eventualmente forme di sostentamento alla realizzazione delle manifestazioni ma trarre dall’esterno nuove economie per realizzare la promozione enogastronomica e storico culturale del territorio di appartenenza.

Quali saranno i risvolti non è dato al momento saperlo, gli auspici sono per una fattiva collaborazione immediata.

Del resto, l’appuntamento di Valle di Maddaloni è da decenni tra i più attesi e rinomati della Regione Campania, ed è patrocinato, tra le tante istituzioni oltre che dal Comune di Valle di Maddaloni, e messo in calendario delle attività dell’EPLI – Ente Italiana Pro Loco.

