In due giorni, tre appuntamenti imperdibili tra musica, filosofia e teatro: gli omaggi ad Aldo Masullo e Roberto De Simone e il concerto con Tony Esposito, PeppeOH, Trio Tarantae e Cosimo Alberti

Prosegue “Extra Moenia – Il centro esploso” II edizione, la rassegna di spettacoli e concerti gratuiti nella VII Municipalità di Napoli a cura dell’associazione Domenico Scarlatti. Doppio appuntamento sabato 21 ottobre 2023:

– alle 17 il convegno Il tempo e la grazia dedicato alla figura del filosofo Aldo Masullo, presso la Biblioteca comunale Guido Dorso (Piazza Zanardelli, 21).

– alle 19 invece, alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano in via Vittorio Emanuele III, in scena Il Postino della Favola, spettacolo dedicato al Maestro Roberto De Simone scritto e diretto da Mario Brancaccio con: Mario Brancaccio voce recitante, Simona Esposito voce recitante, Giuseppe Di Colandrea clarinetto e sax soprano, Arcangelo Michele Caso violoncello, Michele Bonè chitarra e corde, Debora Sacco e Daniele Esposito voci; elaborazioni musicali di Michele Bonè e coordinamento vocale Patrizia Spinosi.

Lo spettacolo è un excursus della storia personale del Maestro, la sua ricerca costante di temi, ritmi e suoni della tradizione popolare campana e del Sud Italia. Nella performance si alternano, altresì, sue composizioni canore e musicali e favole raccolte nei due volumi da lui scritti ed editi da Einaudi. Per la casa editrice Einaudi dal 1998, Mario Brancaccio ha curato le pubblicazioni del maestro Roberto De Simone tra cui il saggio sul mito di Don Giovanni: “Il Convitato Di Pietra”, il saggio sulla tradizione campana per il Natale “Il presepe napoletano” e ”La Cantata Dei Pastori”, il saggio sulla tradizione cabalistica partenopea “I numeri del Lotto”.

Il 22 ottobre 2023 alle 19,30, il concerto Canti Migranti all’auditorium Don Pasqualino Marotta in Piazza Guarino a San Pietro a Patierno con TrioTarantae, Tony Esposito, Cosimo Alberti e PeppOh Rapper Soulman.

Extra Moenia – Il centro esploso è una rassegna organizzata nell’ambito di “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica”, il progetto promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.

