In fiamme azienda di rifiuti

Nella serata del 24 luglio verso le ore 20:30, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono stati impegnati a spegnere un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di un’azienda che effettua il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, sita nel comune di Sparanise. Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l’area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme, che hanno interessato circa sette cassoni di rifiuti differenziati, hanno lavorato due squadre: una proveniente dalla sede centrale del Comando ed una proveniente dal distaccamento di Teano. Sul posto sono intervenute in supporto alle squadre anche due autobotti dalla sede centrale del Comando. L’intervento si è concluso verso le ore 02:09 ed il lavoro dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero al capannone vicino contenente altri rifiuti.