“In nome di Maria Sofia”, al via mostra fotografica e documentale dell’ultima Regina di Napoli

NAPOLI – Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020, in occasione del 95° anniversario della Sua dipartita, sarà commemorata Maria Sofia di Borbone, già Duchessa von WITTELSBACH di Baviera, ultima Regina di Napoli. Nei locali messi gentilmente a disposizione dal Centro Studi “Pietro Golia” in via Renovella, 11 – Napoli, alle ore 10:00 di sabato 18 gennaio 2020, sarà inaugurata una mostra con esposizione di documenti ed immagini finora inediti a cui seguirà, alle ore 17:00, una rievocazione della eroica figura dell’ultima Regina di quello che fu il Regno delle Due Sicilie, da parte degli scrittori e storici revisionisti Erminio de Biase e Maurizio Di Giovine.



Il giorno seguente, domenica 19 gennaio 2020, alle ore 12:00, sarà celebrata nella Basilica di Santa Chiara, una Santa Messa in suffragio della Defunta Regina, cui seguirà, accompagnata da una allocuzione commemorativa dello storico laborino Fernando Riccardi, la deposizione di una corona di fiori da parte dell’Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro.