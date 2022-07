IN PIENO SVOLGIMENTO LA XXV SETTIMANA BIBLICA DEDICATA AI LIBRI DI ESTER E GIUDITTA

La XXV edizione della Settimana Biblica Nazionale è entrata nel vivo della tematica dedicata ai Libri di Ester e Giuditta. L’annuale incontro che ha ripreso il via dopo i forzati stop dovuti alla pandemia, organizzato dal Centro Apostolato Biblico diretto da don Valentino Picazio, organizzato con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana e in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “SS. Apostoli Pietro e Paolo” di cui è direttore don Guido Cumerlato. L’argomento di questa venticinquesima edizione sono i libri di Ester e Giuditta, tematica svolta da due illustri biblisti, il sac. Prof. Sebastiano Pinto, docente si Esegesi dell’Antico Testamento presso la Facoltà Teologica Pugliese (Bari) e Rosanna Virgili, docente di Esegesi biblica all’Istituto Teologico Marchigiano (Ancona). Entrambi i relatori sono autori di diverse pubblicazioni. Durante le mattinate si sono collegati on line don Giuseppe De Virgilio, da Roma (lunedì) da sempre vicino alle edizioni della settimana biblica fin dal suo inizio presso l’Eremo di San Vitaliano, don Candido Dionisio (martedì) responsabile del settore Apostolato Biblico della Cei, in collegamento dall’Austria e oggi (mercoledì) in collegamento da Gerusalemme don Filippo Morlacchi responsabile formazione casa “Filia Sion” (Jerusalem) presso Diocesi di Roma e domani (giovedì) sarà la volta del collegamento dalla Sicilia con don Angelo Passero vice-presidente dell’ABI ( Associazione Biblica Italiana).