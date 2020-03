Inaugurata, in Piazza Prefettura, la postazione DAE donata dalla Fondazione “La Casa delle Speranza Onlus”

CASERTA – Martedì, 3 marzo 2020, con inizio alle ore 10:30, in Piazza della Prefettura a Caserta, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della postazione DAE (defibrillatore semiautomatico) donato dalla Fondazione “La casa della Speranza Onlus” alla Città di Caserta. All’inaugurazione erano presenti il Prefetto di Caserta, S.E. Raffaele RUBERTO, il Questore Antonio BORRELLI, il Sindaco di Caserta, dr. Carlo MARINO, il Presidente della Fondazione, dr. Pietro SCHETTINO, il Prof, Angelo PEZZULLO, Direttore Scientifico della Fondazione, Vincenzo Menniti, Past President della fondazione, il dr. Boris NATALE, i medici: Ilario RAUCCI, Adele BOVE e Annunziata ARAGIONE.

Nel suo intervento, il dr. Pietro Schettino ha spiegato l’importanza che una Città come Caserta abbia una rete di protezione composta dai defibrillatori dove, in caso di emergenza, il maggior numero di cittadini, operatori sanitari e FF.OO., possano far fronte ad una simile emergenza, perché ogni secondo è vitale per salvare una vita umana colpita da un infarto. “Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari e medici della Fondazione che hanno reso possibile questo evento e reso questo momento indimenticabile” è quanto ha affermato il dr. Schettino.

Anche gli altri esponenti politici ed istituzionali che hanno preso la parola hanno sottolineato l’importanza di una simile iniziativa ed hanno ringraziato la Fondazione “La Casa della Speranza Onlus” per l’impegno, non solo economico, profuso e che fa di Caserta una “Città Cardioprotetta”. Ogni anno in Italia muoiono a causa di arresto cardiaco moltissime persone: incidenti angosciosi e molto spesso imprevedibili, che talvolta riguardano anche campioni sportivi, simboli di salute e prestanza fisica. Eppure, anche nei casi più terribili, un pronto intervento effettuato entro poco tempo dall’arresto cardiaco aumenta esponenzialmente la probabilità di salvare la vittima senza danni cerebrali.

Il progetto prevede iniziative miranti all’informazione ed alla formazione dei cittadini alle manovre di rianimazione cardiopolmonare con defibrillazione precoce e alla disostruzione delle vie aree degli adulti, dei bambini e dei lattanti. Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare, informare ed educare la popolazione al riconoscimento di uno stato di emergenza da arresto cardiocircolatorio o ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nell’adulto, nel bambino e nel lattante ed al corretto intervento con le manovre di rianimazione cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore semiautomatico.