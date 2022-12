Inaugurato ad Arzano il periodo natalizio

Arzano. Una partecipazione che da tempo, non poteva più esser vantata dalle gestioni locali del territorio a Nord di Napoli. L’8 Dicembre, giorno di festività dell’Immacolata è stata anche l’occasione perfetta per inaugurare il periodo celebrativo delle festività natalizie e a seguire della conclusione dell’anno 2022. Un bell’abete pertanto è stato così predisposto dall’Amministrazione Aruta, che per l’occasione ha ingaggiato anche una piacevole performance di balli popolari su direzione di Mario Guarino e della sua associazione, volta a colorire l’appuntamento. Felici gli arzanesi, sono intervenuti numerosi, senza lasciarsi spaventare neanche dalle previsioni che annunciavano pioggia, e che nonostante qualche goccia, hanno ben apprezzato l’evento, soprattutto i più piccoli. Il giorno prima alcuni atti violenti avevano messo in forse lo svolgimento dell’accensione, a causa di un danno apportato ai fili elettrici, seguito da minacce alla prima Cittadina, ma il tutto rientrato con un intervento delle autorità competenti mentre i tecnici hanno posto rimedio con celere solerzia.

Bambini ridenti, balli, luci proiettate sul palazzo Comunale e sulla torre dell’orologio simbolo tipico di Arzano: ad ammirare tutto questo sono intervenute anche diverse personalità membri delle istituzioni, presidente del consiglio e vicesindaco, il segretario del PD locale, i consiglieri di maggioranza così come quelli di opposizione, assessori di giunta, con la presenza della protezione civile e dei vigili urbani, finanche direttori e giornalisti della stampa locale. Un qualcosa di cui quasi, si era persa memoria, nello spirito aggregativo (forse avvelenato dagli ultimi avvenimenti delle precedenti amministrazioni) che seppur sopito si è risvegliato volenteroso al momento opportuno, plaudendo così al ruolo dell’amministrazione confermato dal gradimento degli abitanti di Arzano