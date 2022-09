“Inaugurazione della Mostra d’Arte ed Estemporanea al Santuario di Villa di Briano”

Pubblicità elettorale

È stata inaugurata nel pomeriggio dell’8 settembre, dalle ore 18.00, la mostra artistica che si svolgerà fino al 18 settembre presso il Santuario Madonna di Briano. Tanti gli artisti esporranno in questi dieci giorni le loro opere e si eserciteranno nell’estemporanea programmata per domenica 11 settembre alle ore 10.00.

Partecipano alla mostra gli artisti: Anna Maria Zoppi, curatrice dell’evento; Artlux- Area Arteterapia; Raffaele Letizia; Maria Rosaria Caputo; Iulia Carcieri; Daniela Colonna; Francesca del Prete; Giuliana del Prete; Rosanna di Carlo; Maria Rosaria Di Marco; Andrea Natale; Enzo Piatto; Giovanni Pirozzi; Amalio Piscitelli; Laura Polise; Luigi Saviano; Stefano Visco.

A caratterizzare questo momento di apertura è stata anche la Santa Messa, celebrata dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo, alla quale tutti i visitatori hanno potuto partecipare. Oltre ad ammirare i dipinti e le sculture é stato molto interessante scambiare qualche parola anche con gli artisti esponenti. Osservando i dipinti dell’artista Anna Maria Zoppi é stato impossibile non notare la ricorrenza del Cristo in tanti dei suoi quadri, “ da sempre – come la stessa artista afferma – al centro della sua ricerca”. Anche il confronto con l’artista e regista Raffaele Letizia é stato utile, soprattutto per apprendere quanto iniziative del genere siano “apprezzate dagli stessi artisti, che, nonostante le loro attività professionali , considerino l’arte comunque una loro grande passione”. È stato anche molto bello apprendere il lavoro svolto dalla coordinatrice Assunta Improta, della sezione artistica Artlux, di Arteterapia, nonché artista terapeuta, che guida il lavoro svolto dalle giovani artiste affidate alla Cooperativa Elleuno – Consorzio Italia e presenti all’inaugurazione. Del gruppo Arteterapia Casa Impresa Benessere conosceremo domenica anche la dottoressa Carmen Cimmino, Responsabile Riabilitazione Dipartimento Salute Mentale ASL NA 2 Nord. Nel corso della mostra interverranno, oltre alla curatrice dell’evento artistico

Anna Maria Zoppi, Don Paolo Dell’Aversana, Rettore del Santuario Madonna di Briano. Altro intervento sarà quello del ricercatore storico Gianni Di Dio. C’è da precisare, infine, che la Mostra e l’Estemporanea di pittura fanno parte del più ampio programma di “Settembre al Santuario”, che si svolgerà dal 4 al 18 settembre negli spazi del Santuario e che prevede Sagre, momenti musicali e Celebrazioni Eucaristiche .